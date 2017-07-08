08.07.2017 (19:33)

В Астраханской области прошло торжественное открытие конкурса на лучшего командир артиллерийской батареи ВС РФ

В Астраханской области прошло торжественное открытие конкурса заключительного этапа по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии (РВиА) и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей на полигоне «Капустин Яр».

За звание лучшего артиллериста поборются около 60 офицеров прибывших из всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Начальник боевой подготовки – заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ полковник Юрий Зарицкий. обращаясь к участникам конкурса и судьям отметил, что борьба за звание лучшего офицера-артиллериста должна быть честной и беспринципной, а победители определяться только по набранным балам.

В ходе заключительного этапа конкурса военнослужащим предстоит состязаться в выполнении упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия автомата Калашникова АК-74, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, и показав совершенство вождения военной техники на базе автомобиля «Камаз-5350» на специально подготовленной трассе с различными препятствиями, в том числе «Холм», «Проход в минно-взрывном заграждении», «Змейка», «Колейный мост» и.т.д.

Первые состязания по полевой выучке по теоретическим знаниям начнутся уже завтра.

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