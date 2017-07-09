09.07.2017 (22:34)

В научной роте Военной академии РХБ защиты прошел выпуск операторов

В научной роте Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты прошел выпуск операторов

Из 20 выпускников, проходивших военную службу по призыву в научной роте на базе академии, четверо изъявили желание продолжить военную службу на офицерских должностях.

Кроме того, 16 человек продолжат свою военно-научную и трудовую деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в научно-исследовательских институтах Министерства обороны Российской Федерации.

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