Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

09.07.2017 (22:34)

В научной роте Военной академии РХБ защиты прошел выпуск операторов

В научной роте Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты прошел выпуск операторов

Из 20 выпускников, проходивших военную службу по призыву в научной роте на базе академии, четверо изъявили желание продолжить военную службу на офицерских должностях.

Кроме того, 16 человек продолжат свою военно-научную и трудовую деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в научно-исследовательских институтах Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска РХБ защиты , Выпуск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false