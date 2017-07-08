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08.07.2017 (19:01)

Подразделения морской пехоты Северного флота приступили к занятиям по морской десантной подготовке

Подразделения отдельного Киркенесского Краснознаменного соединения морской пехоты Северного флота в губе Грязная Кольского залива (в районе посёлка Сафоново, Мурманская область) приступили к занятиям по морской десантной подготовке с выходом техники на плав.

Экипажи бронетранспортеров совершенствуют практические навыки вождения техники на суше и на плаву. Такие тренировки проводятся для совершенствования индивидуального мастерства специалистов и слаженности подразделений при выполнении задач по предназначению.

В целом морская десантная подготовка включает отработку способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, способов погрузки и выгрузки личного состава и техники на десантные корабли и катера, а также изучение устройства десантно-высадочных средств.

На следующей неделе спланированы занятия по морской десантной подготовке с привлечением одного из кораблей соединения десантных кораблей Северного флота.

 Военнослужащие отдельного Киркенесского Краснознаменного соединения морской пехоты Северного флота совместно с экипажем большого десантного корабля отработают погрузку и выгрузку авто- и бронетехники на борт БДК, а также выход техники способом на плав.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Морская пехота
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