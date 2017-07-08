08.07.2017 (20:59)

Более 1,5 тыс. человек приняли участие в «Гонке Героев» под Самарой

Более 1,5 тыс. человек приняли участие во Всероссийской командной военно-спортивной игре «Гонка Героев», которая прошла сегодня в Самарской области.

Мероприятие проходило при поддержке 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на Рощинском полигоне. Маршрут состоял из естественных и более 20 искусственных препятствий, разработанных для тренировок спецподразделений России. Это огненно-штурмовая полоса, переправа через брод, тоннели, а также висячие мосты и стены скалолазов, которым даны следующие названия: «Берлинская стена», «Борода дьявола», «Липкая паутина», «Поцелуй грязи», «Скверное гнездо». Общая протяженность трассы составила более 8 км. Для сопровождения команд по трассе в соединениях и воинских частях были подготовлены более 150 инструкторов.

На полигоне были организованы парковочные зоны, душевые помещения и раздевалки, камеры для хранения, полевые кухни, места оказания медицинской помощи, выставки современных образцов вооружения и военной техники, стрелкового оружия, формы одежды и боевой экипировки, был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

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