08.07.2017 (20:14)

В Сызрани почтили память летчиков, погибших год назад в Сирии

В Сызрани (Самарской область) состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на мемориальной площади, посвященная Дню мужества и памяти полковника Ряфагатя Хабибуллина и лейтенанта Евгения Долгина, которые погибли 8 июля 2016 года при выполнении служебных обязанностей на территории Сирийской Арабской Республики.

Местом проведения мероприятия был выбран город, в котором учились летчики. Хабибуллин и Долгин 1988 и 2014 годах, соответственно, окончили Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков. В мероприятии приняли участие родители Долгина, родственники героев, школьники из военно-патриотических клубов, курсанты и командование училища, ветераны локальных конфликтов и Вооруженных сил, представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, жители города.

8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Р. Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24) в провинции Хомс (Сирия).

В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков.

Командир экипажа Р.Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Указом президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. № 382 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Ряфагату Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Лейтенант Евгений Долгин награжден Орденом Мужества (посмертно)

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