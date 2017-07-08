08.07.2017 (20:53)

Военнослужащие североморского гарнизона провели субботник по благоустройству территории вокруг военного госпиталя

С целью подготовки гарнизонов Северного флота к празднованию Дня ВМФ военнослужащие береговых частей североморского гарнизона провели субботник по благоустройству территории вокруг 1469-го Военно-морского клинического госпиталя (ВМКГ) Министерства обороны РФ.

В субботнике приняли участие порядка 80 военнослужащих из 10 воинских частей и более 20 специалистов госпиталя из числа офицерского состава. Главной задачей стала очистка территории, прилегающей к ограждению медицинского учреждения, от древесного сухостоя и валежника. Все работы согласованы с администрацией ЗАТО г. Североморск. Вывоз мусора на полигон утилизации бытовых отходов проведён автотранспортом филиала Центрального жилищно-коммунального управления по Северному флоту.

В дальнейшем работы по благоустройству территории прилегающей к ограждению госпиталя и территории самого военно-медицинского учреждения будут продолжены. Постепенно планируется привести в порядок весь периметр госпиталя протяжённостью более 1300 метров. С этой целью будут проведены ремонт и покраска металлического ограждения, а также приведены в надлежащий вид ограничивающие обзор зелёные насаждения. Сухостой и неценные породы деревьев при этом подлежат вырубке установленным порядком по согласованию с заинтересованными органами государственной и муниципальной власти. У деревьев, прилегающих к металлической решётке забора, обрежут сучья, мешающие обзору и проходу. Взамен вырубленных деревьев в парковой зоне на территории госпиталя будут высажены новые. Компенсационные посадки деревьев также будут проведены на территории ряда воинских частей североморского гарнизона.

При проведении работ по благоустройству планируется организовать стоянку возле контрольно-пропускного пункта ВМКГ для сотрудников и посетителей медучреждения на 70 машиномест. Для удобства автомобилистов площадка будущей парковки будет выровнена и засыпана гравием. К работам по обустройству автостоянки планируется привлечь специалистов системы материально-технического обеспечения и морской инженерной службы Северного флота.

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