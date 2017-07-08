08.07.2017 (20:08)

Войсковые разведчики ЗВО отработают захват и уничтожение штабов и органов военного управления условного противника

Войсковые разведчики воинских частей Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской и Ленинградской областях, приступили к совершенствованию навыков ведения боя в зданиях. В ходе занятий личный состав отработает тактику ведения боя в условиях ограниченного пространства. Личный состав будет действовать как поодиночке, так и в составе малых тактических групп по два и три человека.

Разведгруппы выполнят налет на органы военного управления условного противника, захват боевых документов и пленных. В рамках поставленной задачи военнослужащие отработают вопросы скрытого проникновениях в помещения и нанесения стремительного огневого поражения внутри зданий.

Для проведения занятий на полигоне оборудован специальный фанерный макет помещения. Сооружение спроектировано таким образом, чтобы за короткий промежуток времени можно было полностью поменять его внутреннюю планировку. Это позволяет военнослужащим выработать навыки быстрой ориентации в нестандартной обстановке. Кроме того, в целях обеспечения безопасности занятий, стены макета имеют специальное покрытие, исключающее рикошеты пуль.

На завершающем этапе подготовки военнослужащие проведут упражнения боевых стрельб. Личный состав выполнит поражение мишеней в помещении из различных видов оружия.

К тренировке привлечено около тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

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