08.07.2017 (19:57)

С подразделениями связи ЦВО проводятся занятия на полигонах

С подразделениями связи воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в соответствии с планом боевой учебы проводятся занятия на учебных полигонах.

Военнослужащие выполняют задачи полевой выучки, нарабатывают ряд принципиально новых форм и навыков обеспечения устойчивой связью войск и новых систем пунктов управления войсками, которые активно внедряются в военном округе для выполнения задач по оперативному и боевому применению войск в современных условиях.

В ходе полевого выхода военнослужащие отработают вопросы профессиональной выучки специалистов войск связи, слаженность экипажей, центров и узлов связи.

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