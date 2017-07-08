08.07.2017 (18:27)

В конкурсе «Отличники войсковой разведки» примут участие лучшие команды из семи стран

Команды из Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая примут участие в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2017», который пройдет с 29 июля по 6 августа на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.

Россию будет представлять победитель всеармейского конкурса – команда Новосибирского высшего военного командного училища.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.

Одним из самых сложных этапов для разведчиков станет прохождение «Тропы разведчика», в ходе которого разведывательное подразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолевает 22 препятствия - заборы, стены со стеклом, рвы с водой и др.

Все мероприятия соревнования проходят с максимальным использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым.

Целью проведения конкурса является укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества государств – участников конкурса, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки и развитие состязательности военнослужащих-разведчиков.

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