08.07.2017 (16:42)

Десантников, участвовавших в КШУ в Псковской области, перебрасывают по воздуху в Иваново и в Ульяновск

Сегодня после завершения основной фазы командно-штабного учения (КШУ) Воздушно-десантных войск (ВДВ), проводимого в Псковской области с 3 по 7 июля, подразделения Ивановского соединения ВДВ, осуществив погрузку в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России, совершили перелет в Ивановскую область и десантировались парашютным способом на площадку приземления Будихино. В дальнейшем десантники осуществят марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ в настоящее время проводят подготовку к десантированию на аэродроме взлета (Псковская область) для переброски в пункт постоянной дислокации (Ульяновск).

Боевая и специальная техника, участвовавшая в эпизодах масштабного учения ВДВ, транспортируется в пункты постоянной дислокации соединений воинскими эшелонами.

Переброска подразделений Ульяновского и Ивановского соединений в пункты постоянной дислокации проходит в соответствии с планом проведения учений, которое стартовало 3 июля. КШУ двух соединений ВДВ проводилось во взаимодействии с Псковскими частями ВДВ России.

В ходе учения десантники обоих соединений были в оперативном порядке переброшены в район учебных действий с боевой техникой и личным составом. Десантирование на незнакомые площадки приземления участников учения осуществлялось парашютным способом. Основной задачей десантных подразделений двух соединений стало разрешение учебной ситуации чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом, с которой десантники блестяще справились.

В учениях, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ, было задействовано около 2,5 тысячи человек, 500 единиц боевой и специальной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.

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