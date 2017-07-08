08.07.2017 (17:21)

Пилотажная группа «Стрижи» прилетела в Санкт-Петербург для показательных выступлений

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» в полном составе (7 истребителей МиГ-29) приземлилась на аэродром Левашово в Ленинградской области для участия в показательных выступлениях, которые пройдут 9 июля в Ленэкспо в рамках военно-патриотической акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».

Летчики продемонстрируют фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, в том числе «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест», «бочка» и «крыло».

Все полеты пилотажная группа «Стрижи» выполняет на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29. «Стрижи» являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на самолетах такого класса.

Сегодня летчики проведут первую тренировку в небе над Санкт-Петербургом.

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