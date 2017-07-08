Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

08.07.2017 (17:21)

Пилотажная группа «Стрижи» прилетела в Санкт-Петербург для показательных выступлений

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» в полном составе (7 истребителей МиГ-29) приземлилась на аэродром Левашово в Ленинградской области для участия в показательных выступлениях, которые пройдут 9 июля в Ленэкспо в рамках военно-патриотической акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».

Летчики продемонстрируют фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, в том числе «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест», «бочка» и «крыло».

Все полеты пилотажная группа «Стрижи» выполняет на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29. «Стрижи» являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на самолетах такого класса.

Сегодня летчики проведут первую тренировку в небе над Санкт-Петербургом.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ВКС , Авиационные группы высшего пилотажа , Стрижи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false