08.07.2017 (16:15)

В ЮВО прошла церемония присвоения вертолету Ми-8АМТШ имени Героя России Р. Хабибуллина

Сегодня в центре города Кореновск в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония присвоения имени Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибуллина вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа (ЮВО).

Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах (ВКС), который поступил на вооружение полка армейской авиации ЮВО, которым командовал полковник Р. Хабибуллин.

В мероприятии приняли участие командующий Военно-воздушными силами (ВВС) - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин, командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, представители предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, сослуживцы полковника Р. Хабибуллина.

Справочно:

8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24) в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Р.Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. № 382 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Ряфагату Махмутовичу Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице