08.07.2017 (15:33)

Отдельная железнодорожная Познанская Краснознаменная бригада отметила 85-ю годовщину со дня своего образования

В культурно-досуговом центре соединения железнодорожных войск Центрального военного округа в г.Абакане прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-й годовщине со дня образования Отдельной железнодорожной Познанской Краснознаменной бригады.

В торжествах приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы Республики Хакасия Владимир Крафт, председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев, секретарь Абаканской епархии протоиерей Сергий Тимонов, представители республиканского военного комиссариата, силовых структур и общественных организаций.

Ветеранам военной службы и военным железнодорожникам были вручены юбилейные медали и подарки от Правительства Республики Хакасия, Верховного Совета Республики Хакасия, Абаканской епархии.

История Железнодорожной бригады началась в 1932 году. Сформированные части военных железнодорожников сразу же включились в трудную, тяжелую работу по строительству военного потенциала страны. Новосибирск, Свердловск, Челябинск, Слюдянка, Мысовая, Дальний Восток – вот лишь небольшие довоенные вехи бригады.

Отдельной строкой вписан в историю подвиг воинов-железнодорожников соединения в годы Великой Отечественной войны. Части соединения начали свой боевой путь с Западной Украины, а встретили Победу Франкфурте-на-Одере. За образцовое выполнение боевых заданий бригада награждена орденом Красного Знамени и получила почётное наименование «Познанская». Пяти военнослужащим присвоено звание Героя, а более семи тысяч воинов-железнодорожников награждены орденами и медалями СССР и иностранных государств.

Не пришлось отдыхать личному составу и после войны. Трудно переоценить то, что было сделано военными железнодорожниками. Строительство большого количества линейно-путевых зданий, объектов производственного назначения и соцкультбыта способствовало быстрому развитию новых регионов Севера Сибири и Хакасии, освоению новых нефтяных, газовых и угольных месторождений. Яркий пример тому – строительство железнодорожной линии Ивдель-Обь, железной дороги Решёты – Арамиль, вторых железнодорожных путей Абакан – Тайшет, Абакан – Междуреченск.

На современном этапе военные железнодорожники только приумножают героическое наследие своих предшественников. Они участвовали в ликвидации последствий техногенной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, восстанавливали разрушенный водной стихией железнодорожный мост через реку Абакан, принимали активное участие в тушении лесных пожаров и ликвидации наводнений в Хакасии. В составе подразделений, команд и расчетов демонстрировали высокий профессионализм и боевую выучку в проведении военно-транспортного учения «Рубеж-2000», в оперативно-стратегических учениях «Магистраль-2005», «Восток-2010» и «Центр 2011».

С 2013 по 2016 год личный состав соединения трудился на объектах Министерства обороны РФ, а сегодня успешно выполняет государственную задачу по строительству обходного участка железной дороги Журавка – Миллерово (Воронежская область) и участвует в ликвидации чрезвычайной ситуации, тушении лесных пожаров, в Иркутской области и Республике Тыва.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице