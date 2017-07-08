08.07.2017 (14:42)

В Санкт-Петербурге стартовала «Гонка героев»

Сегодня в Санкт-Петербурге на полигоне Песочненский (г. Сертолово, Ленинградская область) Западного военного округа (ЗВО) танкисты ЗВО показали возможности танка Т-80 участникам соревнований «Гонка Героев».

При разработке препятствий использованы реальные объекты и элементы боевой подготовки спецподразделений, такие как огненно-штурмовая полоса, переправа через реку, преодоление проволочных заграждений, подъем на скалу.

В ходе открытия соревнований танкисты ЗВО показали имитацию танкового сражения, которая сопровождалась звуковыми, световыми и дымовыми спецэффектами. Кульминацией «сражения» стала демонстрация боевых возможностей танка Т-80, в ходе которой опытные инструктора учебного центра, показали уникальные возможности 46-тонной боевой машины. Экстремальное вождение на высокой скорости, преодоление танковой полосы препятствий, знаменитый прыжок «летающего танка» со стрельбой в воздухе.

На полигоне работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Обратившиеся в пункт граждане смогут детально узнать обо всех условиях прохождения военной службы по контракту, ознакомиться с перечнем наиболее востребованных воинских специальностей, получить консультацию профессионального военного психолога.

Об особенностях службы в Сухопутных войсках, на флоте, в спецназе, а также в Воздушно-десантных войсках расскажут инструкторы, отвечающие за комплектование различных видов ВС и родов войск. Желающие смогут на месте заключить контракт с Минобороны России.

Также на полигоне открыта выставка вооружения и военной техники Западного военного округа: танков Т-72 и Т-80, машин БМП-1 и БМП-2.

Для участников гонки и зрителей работает бесплатная полевая кухня.

В течение двух дней полигон Песочненский будет открыт для всех желающих почувствовать себя бойцом армейского спецназа и преодолеть по пересеченной местности несколько десятков препятствий на восьмикилометровой трассе.

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