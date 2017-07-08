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08.07.2017 (14:17)

Акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – твой выбор!» пройдет в Санкт-Петербурге

Командование Западного военного округа совместно с Военно-воздушными силами, Военно-морским флотом и Сухопутными войсками России проведут патриотическую акцию «Военная служба по контракту – твой выбор!». Акция пройдет на территории выставочного центра «Ленэкспо» (Санкт-Петербург).

На месте проведения акции будет представлен наземный показ военной техники артиллерийских и мотострелковых подразделений, зенитных ракетных и радиотехнических войск ЗВО, Военно-морского флота, а также выставка авиационных спасательных средств, высотного снаряжения и другого военного обмундирования.

На берегу Финского залива будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военные специалисты проведут профессиональные консультации для гостей акции по вопросам проведения отбора и заключения контракта с Министерством обороны.

В рамках акции экипажи «Стрижей» продемонстрируют насыщенную воздушную программу. Также гости акции смогут увидеть выступление ансамбля песни и пляски штаба Западного военного округа, а на базе развернутой полевой кухни каждый желающий сможет отведать военной каши.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Контрактник , Западный военный округ
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