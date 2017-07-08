08.07.2017 (13:58)

Лучший командир артиллерийской батареи ВС РФ определится на полигоне ЮВО Капустин Яр

Заключительный этап конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии и всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей стартует 8 июля на полигоне Капустин Яр (Южный военный округ) в Астраханской области.

За звание лучшего артиллериста поборются около 60 офицеров, прибывших из всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Национальной гвардии РФ.

По условиям конкурса финалистам предстоит максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов поразить цели, находящиеся на удалении от 5 до 20 тыс. метров силами артиллерийской батареи самоходных гаубиц «Мста-С». На выполнение огневой задачи выделяется 12 артиллерийских снарядов.

Управление огнем конкурсанты осуществляют с командно-наблюдательных пунктов, развернутых на местности и из командирских машин.

В рамках состязаний судьи оценят теоретические знания офицеров и их практические навыки по тактической, специальной, технической, физической, огневой подготовкам и вождению боевых машин, а также по выполнению упражнений контрольных стрельб из автомата АК-74, пистолета Макарова и гранатомёта РПГ-7В.

Судейская коллегия, в которую вошли наиболее опытные офицеры-артиллеристы Управления начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил, назовет имя лучшего командира артиллерийской батареи.

Призеры получат медали, ценные подарки и грамоты от главнокомандующего Сухопутными войсками. Офицеры, занявшие призовые места, будут представлены к назначению на вышестоящие воинские должности.

Итоги всеармейского состязания командиров артиллерийских батарей будут подведены 15 июля.

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