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08.07.2017 (13:08)

День Петра и Февронии отметили семейным спортивным праздником в ракетном соединении ЮВО на Кубани

«Спортивная семья непобедима!» – под таким девизом в ракетном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, прошел спортивный семейный праздник в честь праздника семьи, любви и верности (Дня святых Петра и Февронии).

Мероприятие проходило по сценарию, нацеленному на активизацию физкультурной и спортивно-массовой работы среди семей военнослужащих, воспитание ценностей в семейных отношениях, формирование личностных качеств, таких как любовь, взаимовыручка, дружба и сплочённость.

Подобные мероприятия помогают формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья, развитию творческого и физического потенциала военнослужащих, развитию спортивных и двигательных навыков их детей, повышение роли семьи в воспитательном процессе.

Целью данного мероприятия является воспитание физической культуры и нравственной сплочённости семьи, а также обеспечение эффективного взаимодействия семьи и армии.

В спортивных конкурсах и эстафетах состязалось более 20 семей военнослужащих ракетных дивизионов и подразделений обеспечения, а всего в празднике, включая болельщиков, приняло участие более 300 человек.

Все 20 семей, а не только обладатели призовых мест и номинанты различных премий, получили ценные подарки и грамоты.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Спорт
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