08.07.2017 (12:37)

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» отрабатывает задачу по ведению боя одиночным кораблём

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» Каспийской флотилии вышел из пункта базирования порт Махачкала и начал отработку мероприятий боевой подготовки в морских полигонах Каспийского моря.

Выход корабля в море и проведение морских учений осуществляются в соответствии с планом боевой подготовки флотского объединения и в рамках выполнения специальной курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблём».

В течение суток экипаж будет вести учебный морской бой, в ходе которого личный состав ракетно-артиллерийской боевой части выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям с применением артиллерийских установок А-190 и «Дуэт».

Помимо основной задачи моряки отработают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, защите и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Также будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем при ведении боевых действий.

Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач экипажем «Великого Устюга» будет проведена командованием Каспийской флотилии после возвращения корабля в пункт базирования.

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