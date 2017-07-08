08.07.2017 (12:37)
Малый ракетный корабль «Великий Устюг» отрабатывает задачу по ведению боя одиночным кораблём
Малый ракетный корабль «Великий Устюг» Каспийской флотилии вышел из пункта базирования порт Махачкала и начал отработку мероприятий боевой подготовки в морских полигонах Каспийского моря.
Выход корабля в море и проведение морских учений осуществляются в соответствии с планом боевой подготовки флотского объединения и в рамках выполнения специальной курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблём».
В течение суток экипаж будет вести учебный морской бой, в ходе которого личный состав ракетно-артиллерийской боевой части выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям с применением артиллерийских установок А-190 и «Дуэт».
Помимо основной задачи моряки отработают элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, защите и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.
Также будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем при ведении боевых действий.
Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач экипажем «Великого Устюга» будет проведена командованием Каспийской флотилии после возвращения корабля в пункт базирования.