08.07.2017 (12:10)
Корабли-участники тактического учения разнородных сил Балтийского флота вернулись в пункты базирования
Корабли Балтийского флота (БФ), принимавшие участие в тактическом учении группировки разнородных сил соединения, вернулись в пункты постоянного базирования в главную военно-морскую базу в Балтийске и приступили к плановой учебно-боевой подготовке.
В ходе состоявшегося учения боевые корабли, катера и суда обеспечения БФ отрабатывали действия группировки разнородных сил флота в соответствии с их боевым предназначением.
В частности, в море прошла проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Экипажи морских тральщиков и малых противолодочных кораблей отработали задачи по охране и обороне водного района, а корабельная ударная группа огневой поддержкой обеспечила высадку десанта на необорудованное побережье.
К учению привлекли более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения БФ, самолеты и вертолеты морской авиации, порядка 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также около 600 военнослужащих.