08.07.2017 (12:10)

Корабли-участники тактического учения разнородных сил Балтийского флота вернулись в пункты базирования

Корабли Балтийского флота (БФ), принимавшие участие в тактическом учении группировки разнородных сил соединения, вернулись в пункты постоянного базирования в главную военно-морскую базу в Балтийске и приступили к плановой учебно-боевой подготовке.

В ходе состоявшегося учения боевые корабли, катера и суда обеспечения БФ отрабатывали действия группировки разнородных сил флота в соответствии с их боевым предназначением.

В частности, в море прошла проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Экипажи морских тральщиков и малых противолодочных кораблей отработали задачи по охране и обороне водного района, а корабельная ударная группа огневой поддержкой обеспечила высадку десанта на необорудованное побережье.

К учению привлекли более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения БФ, самолеты и вертолеты морской авиации, порядка 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также около 600 военнослужащих.

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