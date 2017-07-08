08.07.2017 (10:03)

Севастопольским нахимовцам вручили аттестаты об основном общем образовании

Выпускники 9 классов Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в торжественной обстановке получили аттестаты об основном общем образовании.

Со знаменательным событием воспитанников и их родителей поздравил начальник филиала, капитан 1 ранга Владимир Пискайкин. Во время церемонии он также рассказал о перспективах, ожидающих выпускников, которые решили продолжить обучение в Севастопольском НВМУ, а также о нововведениях в системе подготовки нахимовцев.

В этом году аттестаты об основном общем образовании получили 114 девятиклассников. Пятеро окончили девятый класс с отличием. Кроме того, многим нахимовцам вручили похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

К этому моменту в филиале НВМУ в Севастополе подходят к концу вступительные испытания кандидатов на поступление в 5 класс.

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