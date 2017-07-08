08.07.2017 (08:32)

Более 40 кораблей и около 1500 военнослужащих Каспийской флотилии принимают участие в подготовке ко Дню Военно-Морского Флота

На Каспийской флотилии началась подготовка к проведению парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота (Дня ВМФ). В настоящее время экипажи кораблей и подразделения морской пехоты проводят частные тренировки элементов военно-спортивного праздника.

Всего в праздничных мероприятиях примут участие порядка 1500 человек личного состава, более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения и 15 единиц бронетранспортёров подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

Парадный строй кораблей флотилии будет представлен кораблями, в числе которых ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовые тральщики и суда обеспечения.

По традиции праздник начнётся с возложения венков и цветов у памятника погибшим экипажам кораблей Каспийской флотилии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Всего на День ВМФ астраханцам и гостям города будут представлены более 10 эпизодов военно-спортивного праздника. Зрители увидят учение по уничтожению кораблями средств воздушного нападения условного противника, морской бой с катерами незаконных вооружённых формирований, десантную операцию по высадке морской пехоты и бой за пункт высадки, действия сил спасения по оказанию помощи аварийному кораблю.

Все эпизоды военно-спортивного праздника будут сопровождаться холостыми выстрелами из артиллерийских установок кораблей, стрелкового оружия и подрывом имитационных средств.

После завершения праздника жители и гости Астрахани смогут пройти с экскурсиями по кораблям Каспийской флотилии, и ознакомится с выставленными на них образцами вооружения и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице