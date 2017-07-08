08.07.2017 (07:27)
Второй этап военно-спортивной игры «Гонка героев» состоялся под Хабаровском
Второй этап военно-спортивной игры «Гонка героев» состоялся на полигоне Восточного военного округа (ВВО) Князе-Волконский под Хабаровском.
Для военно-спортивной игры на полигоне была подготовлена трасса с препятствиями протяженностью более 6,5 километров и более 20 экстремальных препятствий, в частности, наклонные беговые стены, альпинистские стены, колонна танков Т-72Б3, под которой необходимо пролезть, вертикальные сетки, трамплины, рвы с водой и качающимися бревнами.
В ходе прохождения трассы участниками военно-спортивной игры военнослужащими ВВО организованы шумовые эффекты с помощью холостых боеприпасов и средств имитации.
Очередные этапы игры «Гонка героев» пройдут на двух полигонах Восточного военного округа с 19 по 20 августа на полигоне Горностай в Приморском крае и 16 сентября на полигоне Радыгино на Камчатке.