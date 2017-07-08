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08.07.2017 (07:20)

В Хабаровском крае военнослужащие подразделений разведки ВВО совершили первые прыжки с парашютом

В Хабаровском крае с подразделениями разведки Восточного военного округа (ВВО) состоялись занятия в рамках воздушно-десантной подготовки.

Военнослужащие выполнили десантирование на современных парашютных системах Д-10 с оружием с высоты 600 метров из вертолетов Ми-8 АМТШ.

Кроме того, около 30 десантников совершили свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 метров.

Перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие прошли наземную подготовку на тренажерах, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Всего к мероприятию, проводимому в рамках летнего периода обучения, привлекалось около 250 человек.

Подобные занятия проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий военнослужащих подразделений разведки при выполнении прыжков с парашютом.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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