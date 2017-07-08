Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

08.07.2017 (06:17)

В штабе Тихоокеанского флота началась контрольная проверка физической подготовки

В управлениях и службах  Тихоокеанского флота началась проверка физической подготовки всех категорий военнослужащих. Кроме того оценке подвергается и качество управления физической подготовки в управлениях, отделах и службах.

В ходе проверки военнослужащие выполняют упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдают зачёты в таких упражнениях как челночный бег, подтягивание и выход силой на перекладине, отжимание, жим штанги лежа, кросс на дистанцию 1,3 или 5 километров, плавание на 50 и 100 метров кролем и брассом или ныряние под водой на максимальную длину.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false