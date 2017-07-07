07.07.2017 (23:59)

В Кронштадте завершился соревнования по гребле на шлюпках на приз главнокомандующего ВМФ России

В соответствии с Планом спортивных мероприятий Военно-Морского Флота на 2017 год, утвержденным главнокомандующим Военно-Морского Флота 2 декабря 2016 г., в период с 4 по 6 июля 2017 г. в г. Кронштадт на шлюпочной базе Объединенного учебного центра ВМФ проведены соревнования по гребле на шлюпках ЯЛП-6 на переходящих приз главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

Как сообщил Помощник Главнокомандующего ВМФ по физической культуре и спорту капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, «в соревнованиях приняли участие 28 сборных команд всех флотов и Каспийской флотилии, воинских частей и организаций, подчиненных главнокомандующему Военно-Морским Флотом, высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. В этом году соревнования посвящены Главному Военно-Морскому Параду, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля».

В соревнованиях впервые приняли участие военнослужащие женского пола (курсанты 4 курса ВИФК) показав хорошую физическую и техническую подготовленность и как следствие выполнив 1 спортивный разряд (результат 6 минут 12 сек.)

В течение нескольких дней команды боролись за право стать первыми на дистанции 1000 м. В финальной гонке встретились 6 сильнейших команд, представители двух флотов: Северного и Черноморского и четырёх высших военно-учебных заведений: Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, Военного института (инженерно-технического) Военной академии Материально-технического обеспечения, Военного института физической культуры и Михайловской военной артиллерийской академии)

В результате упорной борьбы победу одержала сборная команда Военного института (инженерно-технического) Военной академии Материально-технического обеспечения, опередив на 0,5 сек команду Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, которой соответственно досталось второе место. На третьем месте обладатели переходящего приза главнокомандующего Военно-Морским Флотом 2015 года – сборная команда Военного института физической культуры, которая проиграла победителю более 5 сек.

Далее места распределились следующим образом: 4 место – команда Черноморского флота, 5 место – команда Северного флота, и на 6 месте – представители Михайловской военной артиллерийской академии.

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