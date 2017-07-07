07.07.2017 (23:30)

10 новобранцев со Ставрополья отправились служить в научные роты Минобороны России в рамках призывной кампании «Весна-2017»

На сборном пункте военного комиссариата Ставропольского края состоялись торжественные проводы 10 новобранцев для прохождения военной службы в научных ротах Министерства обороны РФ в рамках призывной кампании «Весна-2017».

Научные роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Сухопутных войск, ВМФ, ВКС, ВВКО, Военной академии связи и Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. Будущие военные ученые отправляются проходить военную службу в Москву, Красногорск, Санкт-Петербург, Воронеж.

Всего в ходе весенней призывной кампании с территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа планируется к отправке 30 молодых ребят, склонных к научной работе и получивших высшее образование.

Изучение и предварительный отбор кандидатов в данные подразделения проводился представителями научно-исследовательских организаций, вузов Министерства обороны, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По окончании прохождения военной службы по призыву, с военнослужащими, изъявившими желание продолжить научно-производственную, научно-исследовательскую деятельность в научно-исследовательских вузах или на предприятиях Минобороны России, может быть заключен контракт о прохождении военной службы.

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