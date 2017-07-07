07.07.2017 (20:12)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин встретился с Послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигером фон Фричем

В Москве по просьбе немецкой стороны заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин принял Посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигера фон Фрича.

Замглавы военного ведомства проинформировал об оценках сложившейся ситуации в области контроля над вооружениями, а также довел российские подходы по вопросам доверия в сфере военной деятельности.

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия по военной линии.

Замминистра обороны РФ подтвердил приглашение немецкой стороне принять участие в Армейских международных играх-2017 и Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Встреча прошла в конструктивном ключе.

Достигнута договоренность о продолжении контактов.



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