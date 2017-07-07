07.07.2017 (19:49)

В Любляне прошло первое заседание российско-словенской межправительственной комиссии по реализации Соглашения о воинских захоронениях

В городе Любляне (Словения) состоялось первое заседание смешанной российско-словенской межправительственной комиссии по реализации Соглашения о воинских захоронениях от 3 мая 2013 г. Руководители делегаций двух стран выразили удовлетворенность началом сотрудничества по реализации Соглашения.

Российскую делегацию возглавлял заместитель председателя российской части комиссии, референт заместителя Министра обороны Российской Федерации Александр Кирилин, словенскую — председатель словенской части комиссии, государственный секретарь – первый заместитель министра труда по вопросам семьи, социального обеспечения и равных возможностей Республики Словения Мартина Вук.

Александр Кирилин выразил удовлетворение состоянием российских и советских захоронений на территории Республики, а также поблагодарил Министерство труда по вопросам семьи, социального обеспечения и равных возможностей Словении за большой вклад в увековечение памяти российских и советских воинов, погибших на территории Республики Словении в двух мировых войнах.

В свою очередь, Мартина Вук дала позитивную оценку деятельности Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» по учету и содержанию воинских захоронений словенских военнослужащих на территории России.

По словам Александра Кирилина, на территории Словении находится 72 российских и советских воинских захоронения времен Первой и Второй мировых войн, в них захоронено 6546 погибших, из которых известны имена лишь 3363. А на территории России находится 14 воинских захоронений, в которых покоятся останки 71 военнослужащего.

Российская сторона поддержала предложение словенской стороны о рассмотрении возможности установки словенского памятника погибшим военнослужащим на территории Российской Федерации.

Очередное заседание комиссии решено провести в России. Конкретные сроки и место проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.



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