07.07.2017 (19:30)

В объединении ВВС и ПВО Западного военного округа начался сбор с начальниками поисково-спасательных и парашютно-десантных служб

На территории одной из воинских частей, дислоцированной в Ленинградской области, состоялось открытие учебно-методического сбора с начальниками (старшими преподавателями) поисково-спасательной и парашютно-десантной службы объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО).

Планом сбора предусмотрен ряд тренингов и лекционных занятий. Практические действия включают в себя прыжки с парашютом на землю и на воду, занятия по горной подготовке и выживанию, строительство лагеря с использованием подручных средств, а также приготовление пищи и оказание само- и взаимопомощи.

Запланированы также занятия по эвакуации вертолетом Ми-8 условно терпящих бедствие людей с водной поверхности в режиме зависания (высота 25-30 м), прыжки с парашютом Д-1-5У с вертолета Ми-8 с минимальных безопасных высот.

Кроме того, в ходе сбора будет проведен анализ и подведены итоги поисково-спасательного обеспечения и поисково-спасательных работ в зонах ответственности в первой половине текущего года.

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