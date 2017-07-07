07.07.2017 (19:16)

Ростовский военкомат направил в научные роты Минобороны более 30 новобранцев

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата Ростовской области состоялись торжественные проводы более 70 новобранцев для прохождения военной службы в войсках, в том числе в научных ротах Министерства обороны России.

Научные роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Сухопутных войск, ВМФ, ВКС, ВВКО, Военной академии связи и Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. Всего на сегодняшний день в военном ведомстве 12 научных рот.

Предварительный отбор кандидатов в данные подразделения проводился представителями научно-исследовательских организаций, вузов Министерства обороны, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

С военнослужащими по призыву, изъявившими желание продолжить научно-производственную, научно-исследовательскую деятельность в военных вузах или на предприятиях Минобороны России, может быть заключен контракт о прохождении военной службы.

Всего в ходе весенней призывной кампании из субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены войска Южного военного округа, для службы в научных ротах направлено более 30 молодых ребят, получивших высшее образование.

С момента формирования научных рот в них было направлено около 180 новобранцев ЮВО.

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