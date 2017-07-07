07.07.2017 (19:16)
Ростовский военкомат направил в научные роты Минобороны более 30 новобранцев
Сегодня на сборном пункте военного комиссариата Ростовской области состоялись торжественные проводы более 70 новобранцев для прохождения военной службы в войсках, в том числе в научных ротах Министерства обороны России.
Научные роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Сухопутных войск, ВМФ, ВКС, ВВКО, Военной академии связи и Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. Всего на сегодняшний день в военном ведомстве 12 научных рот.
Предварительный отбор кандидатов в данные подразделения проводился представителями научно-исследовательских организаций, вузов Министерства обороны, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
С военнослужащими по призыву, изъявившими желание продолжить научно-производственную, научно-исследовательскую деятельность в военных вузах или на предприятиях Минобороны России, может быть заключен контракт о прохождении военной службы.
Всего в ходе весенней призывной кампании из субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены войска Южного военного округа, для службы в научных ротах направлено более 30 молодых ребят, получивших высшее образование.
С момента формирования научных рот в них было направлено около 180 новобранцев ЮВО.