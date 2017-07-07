07.07.2017 (19:06)

Около 350 новобранцев пополнили воздушно-десантное соединение в Новороссийске

В рамках призывной компании «Весна-2017» около 350 новобранцев из десяти субъектов Российской Федерации пополнили ряды военнослужащих воздушно-десантного соединения, дислоцированного в Новороссийске.

Для размещения новобранцев в военных городках соединения подготовлены и дооборудованы необходимым инвентарем и имуществом казармы, обновлена учебно-материальная база для проведения занятий, проведена дополнительная комплектация медицинских пунктов необходимой аппаратурой, оборудованием, необходимым для проведения медицинского осмотра призывников.

Для организации ввода в строй молодого пополнения с учетом специфики службы в ВДВ разработана система обучения, подготовки и психологической адаптации военнослужащих, сформированы роты подготовки молодых солдат, командирами которых назначены наиболее опытные офицеры.

Военные психологи на разных этапах становления молодого пополнения провели анкетирования и тестирования при помощи автоматизированных рабочих мест военного психолога (АРМ ВП), по результатам которых будут выработаны индивидуальные рекомендации командирам подразделений для работы с личным составом.

На протяжении месяца с военнослужащими будет проведен курс общевойсковой подготовки, в ходе которого поступивший личный состав обучат азам военной службы, основам строевой, тактической, инженерной, огневой подготовки. Молодые бойцы впервые выполнят упражнения учебных стрельб из автомата АК-74.

По окончании курса общевойсковой подготовки новобранцы в торжественной обстановке примут Военную присягу.

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