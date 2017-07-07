07.07.2017 (18:55)

В Муроме пройдет церемония открытия финала всеармейского этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода»

10 июля в Муроме (Владимирская обл.) на р. Ока состоится церемония открытия финала всеармейского этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».

В ходе церемонии открытия гости увидят военно-речной парад. Его откроют паромно-мостовая машина и 4 буксирно-моторных катера с имитационными сигнальными минами.

Следом на движущихся вдоль берега понтонах состоится плац-парад военнослужащих и роты почетного караула 28-й понтонно-мостовой бригады.

Завершат церемонию танцевальные и музыкальные коллективы города Мурома и участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

А на понтонах проплывут Государственный Флаг Российской Федерации и флаг инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, поддерживаемые гелиевыми шарами.

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