07.07.2017 (18:38)

Военнослужащие в ходе конкурса «Эльбрусское кольцо» преодолели скальный участок высотой 150 м

Военнослужащие высокогорных подразделений преодолели скальный участок местности в рамках всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2017», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания в п. Терскол (Кабардино-Балкарии).

В ходе выполнения специальных задач второго этапа (шестого дня) соревнования военнослужащие преодолели скальный участок местности. Специальная задача была организованна на скальном склоне протяженностью до 150 м и средним углом подъема не менее 45 градусов.

Группы организовали преодоление скального участка в следующем порядке: первая связка прокладывала маршрут на скальном участке, по проложенному маршруту передвигалась вся группа, а последняя связка собирала с маршрута снаряжение.

Все препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

После скального участка военнослужащие преодолели новый маршрут «Эльбрусского кольца»: скальный массив Терскол – ледник Терскол – Ригель – перевал Терскол – ледник плато Джикаукинкез – пик Калицкого – Ледовое озеро.

Всего в соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих, задействованы вертолеты Ми-8 армейской авиации Южного военного округа.

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