07.07.2017 (18:38)
Военнослужащие в ходе конкурса «Эльбрусское кольцо» преодолели скальный участок высотой 150 м
Военнослужащие высокогорных подразделений преодолели скальный участок местности в рамках всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2017», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания в п. Терскол (Кабардино-Балкарии).
В ходе выполнения специальных задач второго этапа (шестого дня) соревнования военнослужащие преодолели скальный участок местности. Специальная задача была организованна на скальном склоне протяженностью до 150 м и средним углом подъема не менее 45 градусов.
Группы организовали преодоление скального участка в следующем порядке: первая связка прокладывала маршрут на скальном участке, по проложенному маршруту передвигалась вся группа, а последняя связка собирала с маршрута снаряжение.
Все препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.
После скального участка военнослужащие преодолели новый маршрут «Эльбрусского кольца»: скальный массив Терскол – ледник Терскол – Ригель – перевал Терскол – ледник плато Джикаукинкез – пик Калицкого – Ледовое озеро.
Всего в соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих, задействованы вертолеты Ми-8 армейской авиации Южного военного округа.