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07.07.2017 (17:51)

Курсанты ТВВИКУ увеличат грузоподъемность переправы под Тюменью, где паводком смыт мост

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища участвуют в тактико-специальном учении, в ходе которого им предстоит увеличить  грузоподъемность понтонной переправы до 60 т через реку Убъенная в Тюменской области.

В настоящее время возведенное сооружение способно выдержать проезд техники массой до 20 т.

Работы проводятся по обращению региональных властей с целью обеспечения проезда тяжелой строительной техники, которая будет задействована в восстановлении разрушенного паводком моста.

В учении принимают участие около 40 военнослужащих ТВВИКУ, в их числе 14 курсантов, задействованы более 10 единиц специальной техники с понтонным парком ППС-74.

В результате подъема воды во время паводка на реке Ишим произошло обрушение пролета моста между деревнями Кош-Карагай и Макарово.

Более 230 жителей Тюменской области оказались отрезанными от «большой земли».

В этом году в зону подтопления из-за паводка попали сразу несколько районов региона. На территории города Ишима остается подтопленными 105 нежилых садоводческих участков, в Ишимском районе - 5, в Абатском муниципальном районе подтоплены 110 дачных участков.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Инженерные войска , Центральный военный округ
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