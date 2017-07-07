07.07.2017 (17:25)

Общественники Южного Урала высоко оценили условия службы в гвардейском танковом соединении ЦВО

В ходе планового общественного контроля за условиями службы и быта военнослужащих в подразделении на знаменитом Чебаркульском полигоне побывали председатель Совета шефов воинских частей, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов и начальник Челябинского регионального штаба Юнармии Алексей Зязев.

Рядовой Евгений Гордиенко совсем недавно направлен для службы в подразделение Чебаркульского гарнизона, обеспечивающее работу крупнейшего полигона Центрального военного округа (ЦВО), на базе которого проводятся международные учения, всеармейские соревнования «Танковый биатлон», ведется боевая учеба частей округа.

Новобранец положительно оценил климат в коллективе, условия службы, передал родным и землякам привет и приглашение на церемонию принятия Военной присяги.

В гарнизоне также прошла встреча с командованием и обсуждены предложения по сотрудничеству с Фондом патриотического воспитания и военно-шефской деятельности по плану работы в 2017 году.

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