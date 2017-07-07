07.07.2017 (16:42)

На полигонах ЦВО начались занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей, расчетов

В Центральном военном округе проводятся занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей и расчетов.

В полевых условиях с прибывшим молодым пополнением после проведения занятий по одиночной подготовке начались комплексные мероприятия по подготовке отделений, расчетов и экипажей.

В ходе занятий первичные воинские коллективы научатся совместно действовать в учебно-боевой обстановке и сообща решать сложные задачи.

Занятия проводятся на всех полигонах округа на фоне динамично меняющейся тактической обстановки, требующей от младших командиров умения и навыков в управлении огнём подчинённых, а от личного состава выполнения тактических и огневых задач в различных условиях боя.

Финалом проведения боевого слаживания станут боевые стрельбы отделений, стрельба штатным снарядом артиллерийских расчетов, экипажей танков.

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