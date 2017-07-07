07.07.2017 (15:36)

Участники всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо» совершат десантирование в районе горы Эльбрус

Сегодня в рамках проведения всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» военнослужащие горных подразделений выполнят десантирование и совершат марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

В ходе выполнения специальной задачи №10 военнослужащие совершат десантирование из вертолета армейской авиации Южного военного округа. Три вертолета Ми-8 выполнят 11 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. метров.

Подразделение в полном составе десантируется посадочным способом из вертолета Ми-8, выходит в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 метров от площадки десантирования.

Группы совершат марш-бросок с преодолением различных форм горного рельефа (скальные, ледовые, снежные, осыпи), отработают ориентирование в условиях высокогорья.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от каждого военного округа, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Главного управления Генерального штаба, Военного института физической культуры, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Подведение итогов всеармейского этапа конкурса «Эльбрусского кольца-2017» состоится 12 июля.

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