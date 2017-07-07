07.07.2017 (16:30)

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» примет участие в военно-морском параде на День ВМФ в Североморске

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет задействован в военно-морском параде Северного флота, который состоится в Кольском заливе на рейде Североморска. Всего в параде примут участие более 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Кроме авианесущего крейсера в парадный строй встанут представители основных объединений и соединений Северного флота: ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большой противолодочный корабль «Североморск», дизель-электрическая лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли и базовые тральщики.

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВМФ, состоятся во всех гарнизонах Северного флота. Подготовка к ним уже началась.

Последнее воскресенье июля на кораблях и в береговых частях Северного флота традиционно начнётся с торжественных построений личного состава на подъем Военно-морского, государственного флагов и флагов расцвечивания.

В Североморске состоится парад войск гарнизона, военно-морской парад и военно-спортивный праздник. Для посещения гражданским населением будут подготовлены два боевых корабля, а также развёрнута выставка вооружения и военной техники на территории соединения противолодочных кораблей.

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