07.07.2017 (17:09)

Военный совет ЮВО подвел итоги комплексной проверки хозяйственной деятельности

Состояние системы материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО) позволит войскам округа выполнить задачи по предназначению. Об этом на военном совете ЮВО сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

На заседании были подведены итоги рабочей поездки и комплексной проверки хозяйственной деятельности, которая проводилась в ЮВО с 24 мая по 7 июля. За это время были проверены 49 органов военного управления МТО, соединений, воинских частей и организаций на территории Крыма, Северной Осетии, Кубани и Ростовской области.

Генерал армии Дмитрий Булгаков подчеркнул, что войска округа получают самую современную технику, а главная задача командиров – обеспечить ее правильное хранение, обслуживание и эксплуатацию.

В ходе работы в войсках ЮВО замминистра обороны особое внимание уделил вопросам ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры воинских частей, совершенствованию и модернизации инфраструктуры военных гарнизонов, обеспечению сохранности вооружения, военной техники и иных материальных средств.

Кроме того, генерал армии Дмитрий Булгаков обратил внимание на обеспечение формируемых воинских частей и подразделений 150-й мотострелковой дивизии современными образцами вооружения и военной техники, а также потребовал от должностных лиц обеспечить качественный подбор специалистов.

По итогам работы замглавы военного ведомства принял ряд кадровых решений в отношении должностных лиц материально-технического обеспечения Южного военного округа, поставил задачи по развитию инфраструктуры военных городков, центров МТО Южного военного округа и Черноморского флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице