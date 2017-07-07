07.07.2017 (15:18)

Ракетчики ЗВО уничтожили командный пункт условного противника на полигоне Капустин Яр

На завершающем этапе тактического учения с ракетной бригадой Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в курской области, расчеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» успешно выполнили пуски баллистических ракет по мишеням, имитирующим командный пункт условного противника.

При выполнении учебных задач дивизионы стартовых батарей ЗВО провели слаживание подразделений, в ходе которого отработали действия расчетов, проверили их готовность к самостоятельным пускам ракет.

Для визуальной оценки поражения целей применялись комплексы с беспилотными летательными аппаратами, оснащенными современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.

Всего в ходе учения, которое проводилось в течение 10 дней, ракетчики ЗВО выполнили более 100 различных огневых задач. В мероприятии приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.

В настоящее время подразделение бригады совершает марш на станцию погрузки на железнодорожный транспорт для последующего убытия в пункт постоянной дислокации в Курской области.

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