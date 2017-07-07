07.07.2017 (15:50)

Заместитель Министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко совершил рабочую поездку в Тверскую область

Сегодня заместитель Министра обороны – руководитель Аппарата Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко в рамках рабочей поездки проверил ход поступления новой и модернизированной вертолётной техники в 344 центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Рабочей группе Министерства Обороны представили арктическую модификацию вертолета Ми-8 АМТШ-ВА, который недавно поступил на вооружение и оснащён новыми двигателями повышенной мощности, новейшим прицельно-навигационным комплексом, дополнительными топливными баками.

Вертолет Ми-8 АМТШ-ВА может выполнять специальные задачи в особо холодном климате при сложных погодных условиях и над безориентирной местностью. Также вертолет имеет увеличенную дальность полета.

Помимо этого, Юрий Садовенко посетил среднюю образовательную школу № 5 в городе Торжке Тверской области и провел встречу с участниками юнармейского движения отряда «Беркут», названному так в честь всемирно известной вертолетной пилотажной группы Воздушно-космических сил России.

По завершении встречи заместитель Министра обороны вручил юнармейцам комплект оборудования школьного радиоузла и сувениры.

Сегодня же рабочая группа Министерства обороны проинспектировала соединение Военно-транспортной авиации на аэродроме Мигалово, где ей были представлены новые и модернизированные образцы техники, поступающей в ВКС России.

В ходе работы заместитель Министра обороны заслушал командование воинских частей о состоянии объектов аэродромной инфраструктуры и социально-бытового обслуживания.

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