07.07.2017 (14:49)

Курсанты ТВВИКУ навели понтонную переправу под Тюменью, где паводок смыл мост

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова навели понтонную переправу через реку в Тюменской области, где из-за паводка произошло обрушение моста.

По обращению региональных властей было спланировано и проведено ротное тактико-специальное учение по наведению низководного моста с помощью понтонного парка ППС-74. Длина сооружения — 73 метра, грузоподъемность — 20 тонн. Мост позволил восстановить сообщение между населенными пунктами Кош-Карагай и Макарово.

В ходе второго этапа учения военнослужащие увеличат грузоподъемность моста до 60 тонн для обеспечения движения строительной техники, которая будет задействована в восстановлении смытых стихией сооружений.

В результате подъема воды во время паводка на реке Ишим 31 мая произошло обрушение пролета моста между деревнями Кош-Карагай и Макарово. Более 230 жителей Тюменской области оказались отрезанными от «большой земли».

В этом году в зону подтопления из-за паводка попали сразу несколько районов Тюменской области. На территории города Ишима остается подтопленными 105 нежилых садоводческих участков, в Ишимском районе — 5, в Абатском муниципальном районе подтоплены 110 дачных участков.

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