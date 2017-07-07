07.07.2017 (13:37)

На Балтийском флоте прошло учение по высадке морского десанта

В Калининградской области на полигоне Хмелевка проведено плановое тактическое учение группировки разнородных сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В общей сложности в учениях было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.

В ходе высадки минно-тральные группы Балтийского флота выполнили задачу проводки кораблей сил высадки морского десанта за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

Затем на береговую линию с помощью быстроходных лодок были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с большого десантного корабля «Королёв», а также десантных катеров на воздушной подушке проекта 21820 типа «Дюгонь» и десантных катеров типа «Серна».

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота на берег вышло более 15 единиц бронетранспортеров БТР-82а с личным составом десантно-штуромовых рот соединения морской пехоты береговых войск флота.

В ходе планового учения подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

Накануне вечером боевые корабли Балтийского флота в морских полигонах выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе задачи по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны.

В ночное время силы Балтийского флота произвели пополнение запасов от судов обеспечения в море до установленных норм, а также отработали ряд тренировок по организации связи визуальными и техническими средствами.

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