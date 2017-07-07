07.07.2017 (14:17)

Заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова приняла участие в церемонии приема Военной присяги студентами СПбГЭУ

Заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова приняла участие в торжественной церемонии приема Военной присяги студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

«Во все времена защита родного Отечества считалась делом святым и долгом каждого гражданина. Вы сегодня приняли присягу на верность Родине, это означает, что ваши сердца начнут биться в унисон с сердцем своей страны, ее стремлениями, надеждами, ее историй, верой в процветание и великое будущее», – сказала Татьяна Шевцова.

Татьяна Шевцова пожелала студентам, которые получили военные специальности в Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулёва без отрыва от обучения в своем вузе, «любить жизнь не только за хорошие стороны, но и за трудности».

«Наслаждайтесь жизнью, бывайте в социальных сетях, но знайте, пока вы сидите в них или лежите на диване, кто-то другой работает в поте лица и может занять то место в жизни, о котором вы мечтаете», — разъяснила Татьяна Шевцова.

В церемонии приема Военной присяги также принял участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

«От души поздравляю вас с этим знаменательным днем в вашей жизни. Вы сегодня встали в ряды наших Вооруженных Сил, на ваши плечи легла ответственность за безопасность и независимость родного Отечества. Запомните этот день, расскажите о нем своим детям, воспитайте их в духе преданности и любви к нашей Родине», –– сказал Андрей Картаполов.

В церемонии участвовали 203 студента СПбГЭУ. Молодые люди были отобраны для обучения в Военной академии МТО по программе подготовки мобилизационного резерва в рамках начатого в 2015 году совместного проекта Минобороны и Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

После окончания обучения в своем вузе они будут зачислены в запас с присвоением первого воинского звания «младший сержант».

Первый выпуск программы состоялся в 2016 году.

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