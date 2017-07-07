07.07.2017 (13:19)

Танкисты ЗВО на учениях в Нижегородской области впервые применят тактику «круговая карусель»

Танкисты мотострелкового полка Западного военного округа (ЗВО) впервые применят тактику «круговая карусель» при поддержке наступления мотострелковых подразделений в ходе учений по штурму «города» в Нижегородской области.

В составе межвидовой группировки войск танкисты ЗВО отрабатывают задачи по наступлению и прорыву эшелонированной системы обороны противника, занявшего в городских условиях укрепленные районы.

«В ходе учения по прорыву обороны в городских условиях, – заявил заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Игорь Сирицкий, – мотострелковым и танковым подразделениям предстоит форсировать 450 метровую водную преграду на реке Ока и впервые отрабатывать новый тактический элемент – «танковая карусель», в основе которого лежит непрерывное огневое воздействие на противника».

Всего к тренировке мотострелкового полка привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения, военной и специальной инженерной техники, звено бомбардировщиков Су-34, вертолеты армейской авиации округа Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-24 «Аллигатор».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице