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07.07.2017 (12:59)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап боевого слаживания отделений

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился этап боевого слаживания отделений.

В ходе мероприятий слаживания водители автомобильной и бронетанковой техники совершенствовали навыки преодоления различных препятствий и грязевых преград при совершении марша в составе отделений. За указанный этап обучения в общей сложности водители ОГРВ ПРРМ преодолели около 3 тыс. километров.

Особое внимание на данном этапе обучения было уделено слаженным действиям военнослужащих при выполнении стрельб по мишеням, имитирующих живую силу и легкобронированную технику условного противника. В общей сложности на этапе слаживания отделений личный состав ОГРВ ПРРМ израсходовал более 120 тыс. боеприпасов и имитационных средств.

Следующим этапом боевой подготовки у подразделений ОГРВ ПРРМ станет слаживание взводов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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