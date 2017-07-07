07.07.2017 (12:59)
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап боевого слаживания отделений
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился этап боевого слаживания отделений.
В ходе мероприятий слаживания водители автомобильной и бронетанковой техники совершенствовали навыки преодоления различных препятствий и грязевых преград при совершении марша в составе отделений. За указанный этап обучения в общей сложности водители ОГРВ ПРРМ преодолели около 3 тыс. километров.
Особое внимание на данном этапе обучения было уделено слаженным действиям военнослужащих при выполнении стрельб по мишеням, имитирующих живую силу и легкобронированную технику условного противника. В общей сложности на этапе слаживания отделений личный состав ОГРВ ПРРМ израсходовал более 120 тыс. боеприпасов и имитационных средств.
Следующим этапом боевой подготовки у подразделений ОГРВ ПРРМ станет слаживание взводов.