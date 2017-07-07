07.07.2017 (12:32)

В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная битве за Сталинград

В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка «У Волги в огне и пожарах Победу ковал Сталинград». В год 75-летия Сталинградской битвы экспозиция музея обращает внимание посетителей на вклад, который внесли советские медики в победу на Волге.

Материалы музейной фототеки рассказывают об особенностях битвы за Сталинград, оказании медицинской помощи воинам на поле боя и в лечебно-профилактических учреждениях, а также о судьбах отдельных медработников.

Особый интерес представляют листовки, призывающие сталинградцев окружить заботой детей города и помочь воинам всеми возможными средствами: донорской кровью, продуктами, теплыми вещами; а также о медицинской помощи немецким военнопленным и их жизни в плену.

Подлинные медицинские отчеты о лечебно-эвакуационном обеспечении Сталинграда, рисунки художников-членов фронтовых бригад Военно-медицинского музея К.И. Финогенова и В.А. Смерединского, посвященные работе медиков, позволят посетителям выставки оценить титанический труд медиков во время Сталинградской битвы.

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