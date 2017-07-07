07.07.2017 (09:30)

Военнослужащие Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ в ходе учения продемонстрировали способность решать самые сложные задачи

Активная фаза учений Ульяновского и Ивановского соединений, начавшихся 3 июля, проходила во взаимодействии с Псковским соединением ВДВ России с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Десантники в ходе учения решали задачи на северо-западном направлении по разрешении учебных ситуаций чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом.

В учении было задействовано около 2500 военнослужащих, 500 единиц десантной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

Командно-штабные учения ВДВ в Псковской области проводились под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

Особенностью учения стало проведение Ивановскими и Ульяновскими десантниками наступательных и разведывательных действий на незнакомых полигонах Западного военного округа.

Накануне передовые отряды десанта Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ после высадки парашютным способом и форсировании на боевых машинах реки Великая в Псковской области проводили маневренную оборону в тылу условного противника, отвлекая на себя его силы и средства.

После подхода основных сил десанта по отступающему условному противнику был нанесен массированный удар авиационный и артиллерийский удар, а затем и всеми средствами огневого поражения, в том числе и современными, которыми оснащены подразделения десанта.

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