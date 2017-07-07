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07.07.2017 (09:44)

Экипажи противолодочных кораблей Новороссийской ВМБ провели тренировки на современном тренажере «Дуэль»

В соединении охраны водного района Новороссийской военной морской базы (ВМБ) прошли тренировки экипажей малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Ейск» на современном интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль».

В ходе тренировки, проходящей под руководством командира бригады капитана 1 ранга Дмитрия Ефремова, моряки отработали практические задачи по выходу в атаку на подводную лодку, а также по применению противолодочного торпедно-бомбового вооружения в режиме реального времени.

По окончанию тренировки командованием соединения была проведена оценка действий расчетов главных командных пунктов кораблей и расчетов боевых частей, отвечающих за применение противолодочного оружия, детально разобраны все основные элементы тренировки. 

Тренажерный комплекс «Дуэль» предназначен для обучения корабельных расчетов по организации противолодочной обороны, поиска, слежения и уничтожения подводных лодок.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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