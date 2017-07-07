07.07.2017 (11:15)

Тематическая зона Армии России «Вместе мы – сила!» открылась на фестивале «Нашествие»

С 7 по 9 июля на территории самого крупного музыкального рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово (Тверская область) развернута масштабная тематическая зона Армии России.

В этом году традиционная экспозиция военной техники дополнена историческими образцами военной эпохи и современными машинами, стоящими на вооружении инженерных войск.

Любой гость фестиваля может ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками представленной техники, ощутить себя командиром экипажа или механиком-водителем, оказавшись в командном отсеке или за рычагами управления, сфотографироваться в элементах военной формы одежды и пообщаться с действующими членами экипажей, которые охотно ответят на вопросы о боевых машинах и помогут детям и их мамам забраться внутрь.

Впервые запланирован демонстрационный показ возможностей выставленной военной техники, в том числе робототехнического комплекса с дистанционным управлением «Уран-14».

Полюбившиеся как взрослым, так и детям мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы вновь пройдут в рамках Акции «Вместе мы – сила!». «Секретные» способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ.

У тех, кто проявляет интерес к профессии защитника Отечества, будет шанс на месте проверить свои способности, пройдя необходимые тестирования в специально оборудованном пункте отбора на военную службу по контракту. Там же все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о порядке поступления в военные вузы.

Отдохнуть от насыщенного впечатлениями и эмоциями дня предлагается в развернутом открытом полевом кинотеатре. Старые добрые военные фильмы и современные российские блокбастеры будут транслироваться каждую ночь с 1.00 до 6.00 утра.

Тематическая зона Армии России в дни проведения «Нашествия» будет гостеприимно открыта для всех гостей с 10.00 до 20.00.

Красивое и захватывающее шоу от военнослужащих состоится и в рамках общей программы фестиваля «Нашествие»:

7 июля на главной сцене фестиваля выступят совсем юные музыканты Детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, которые вместе с Вячеславом Бутусовым дадут старт трехдневному музыкальному марафону! Этой же ночью 1000 артиллерийских зарядов раскрасят небо над Большим Завидово. Салют в исполнении 449-го отдельного салютного дивизиона поставит торжественную точку в истории первого дня «Нашествия-2017».

8 июля запланировано показательное выступление легендарной пилотажной группы «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ. Их небесная программа точно никого не оставит равнодушным и подарит незабываемое зрелище!

9 июля утро начнется с бодрящей утренней программы физической подготовки вблизи Малой сцены под руководством военнослужащих российских Воздушно-десантных войск, а в полдень гости оценят мастерство российских военнослужащих в парашютной акробатике при десантировании с вертолета Ми-8.

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